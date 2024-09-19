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01:22, 19 сентября 2024Экономика

Вложения России в гособлигации США рекордно сократились

Минфин США: вложения РФ в гособлигации сократились до рекордных $24 миллиона

Фото: Pixabay

Объем вложений России в государственные облигации США сократились в июле до рекордных 24 миллионов долларов, это самый низкий показатель с начала 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американского Минфина.

В июне вложения в ценные бумаги составляли 44 миллиона долларов, в мае — 45 миллионов, в апреле — 46 миллионов. Годом ранее этот показатель составлял 29 миллионов долларов и в течение года колебался между 28 и 73 миллионами.

В сентябре объем российских вложений в долгосрочные облигации США составил 22 миллиона долларов и два миллиона в краткосрочные. Крупнейшим держателем ценных бумаг остается Япония с показателем 1,115 триллиона долларов, на втором месте Китай (776,5 миллиарда), на третьем Великобритания (728,3 миллиарда).

В августе стало известно, что Россия за 2024 год вошла в тройку крупнейших экономик мира с наименьшим госдолгом на душу населения.

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      Марина Совина
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