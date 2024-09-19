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03:39, 19 сентября 2024Силовые структуры

Воюющий за ВСУ инструктор из Новой Зеландии публиковал угрозы российским журналистам

СК РФ: воюющий за ВСУ наемник О'Брайан опубликовал угрозы российским журналистам

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Воюющий за Вооруженные силы Украины (ВСУ) наемник из Новой Зеландии Джордан О'Брайан публиковал ранее угрозы российским журналистам, пишет РИА Новости.

В социальных сетях О'Брайан рассказал, что является оператором FPV-дрона в ВСУ. Ранее он также публиковал видео, на котором показаны кадры нанесения ударов беспилотников по жилым двухэтажным домам, и призывал «уничтожить Россию».

Особую неприязнь он продемонстрировал к российским журналистам. «Ни повязок с надписью "пресса", ни отличий в одежде, бронежилет. Одевайся как солдат, и мы будем устранять тебя как солдата», — написал он.

Как ранее сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России, против О'Брайана возбудили уголовное дело. Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьями об убийстве, покушении, умышленном повреждении чужого имущества, теракте, незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, посягательстве на жизнь правоохранителя, применении насилия к представителю власти, незаконном пересечении госграницы и наемничестве.

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      Марина Совина
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