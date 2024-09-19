Возлюбленная Леонардо Ди Каприо обнажила грудь в рекламе

Возлюбленная актера Леонардо Ди Каприо, итальянская модель Виттория Черетти снялась топлес в рекламе французского бренда одежды и обуви Alaia. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

26-летняя манекенщица снялась в номере парижского отеля Particulier. Она предстала перед камерой, лежа в кровати с обнаженной грудью. При этом нижняя часть туловища знаменитости оказалась под одеялом.

Также модель позировала голой, прикрывшись макси-платьем, которое держала в руках. Кроме того, в рамках фотосессии она примерила черное прозрачное боди без бюстгальтера.

Ранее в сентябре популярная датская модель Мона Тугард снялась в рекламе бренда Alaia обнаженной.