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15:26, 19 сентября 2024Забота о себе

Врач оценила безопасность ставшего модным тренда на поедание земли

Дерматовенеролог Филева: мода на поедание земли грозит заражением паразитами

Фото: Gabriel Jimenez / Unsplash

В социальной сети TikTok стал модным тренд, согласно которому для омоложения нужно съедать по ложке земли в день. Его безопасность оценила в беседе с Life врач-дерматовенеролог Александра Филева.

Неконтролируемое желание есть землю, объяснила врач, называется геофагией. По словам Филевой, связанные с геофагией культы распространены в разных культурах мира, однако научных доказательств пользы поедания земли нет. Она отметил, что употребление в пище земли грозит заражением паразитами — аскаридами и токсокарами, — а также столбняком или холерой. Также, продолжила Филева, земля может содержать тяжелые металлы и токсические вещества.

Многие из потенциально содержащихся в земле элементов смертельно опасны для человека, отметила Филева. «Например, большое количество свинца может привести к почечной недостаточности. Наконец, из-за поедания глины или земли могут разрушиться зубы: они не предназначены для такой "пищи", поэтому будут быстро изнашиваться и ломаться», — предупредила она она.

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      Александра Лисица
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