Женщина девять лет занималась сексом с самолетом и рассказала об этом после расставания

36-летняя женщина из Берлина рассталась с самолетом, с которым занималась сексом на протяжении девяти лет, и осталась с ним друзьями. Об их необычных отношениях она рассказала Daily Mail.

Работница склада Мишель Кебке влюбилась в Boeing 777-300 в 2014 году. Она называла его «красиво сконструированным, привлекательным и элегантным воздушным судном». Самой сексуальной частью самолета женщина считала его крылья. «Когда я прикасаюсь к его крыльям, у меня сразу же потеют ладони и я начинаю волноваться», — объясняла она.

По словам Кебке, долгое время она думала, что безумна, пока ей не диагностировали объектофилию — психологическое расстройство, при котором человек испытывает влечение к объектам и предметам. «Это похоже на нормальные отношения, мы проводим вместе спокойные вечера, а когда ложимся спать, обнимаемся и засыпаем вместе», — рассказала она о жизни с самолетом до расставания.

Женщина заявила, что хотела выйти замуж за «возлюбленного» и жить с ним в ангаре, но отношения с самолетом оказались для нее слишком трудны. «Я могу приблизиться к нему, только когда летаю с ним или когда могу попасть к нему в ангар, что случалось только раз в моей жизни», — добавила она.

Ранее жительница США, испытывающая постоянное сексуальное возбуждение, рассказала о своем заболевании — расстройстве постоянного генитального возбуждения. У женщин с этим расстройством наблюдается усиленная влагалищная секреция без какого-либо желания интимной близости.