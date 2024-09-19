Зеленский в ходе визита в США покажет Байдену «план победы»

Киев подтвердил поездку Зеленского в США для показа Байдену «плана победы»

Владимир Зеленский посетит США с официальным визитом на предстоящей неделе. Об этом сообщается в Telegram-канале офиса президента Украины.

«Зеленский проведет встречу с президентом США Джо Байденом, чтобы представить ему план победы. Он рассчитывает обсудить детали этого плана, а также поддержку Украины со стороны США в ее борьбе ради свободы», — указано в сообщении.

Отмечается, что Зеленский выступит на Генеральной ассамблее ООН и проведет встречу с представителями американских оборонных и энергетических корпораций. Он также встретится с кандидатами на пост президента США — Дональдом Трампом и Камалой Харрис.

Ранее издание The Sunday Times сообщило, что Вашингтон не снимет запрет на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по России, пока Владимир Зеленский не покажет Белому дому свой «план победы». Это условие является одним из главных для начала ракетных ударов по «старым» российским регионам.

