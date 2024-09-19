Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:42, 19 сентября 2024Бывший СССР

Зеленский в ходе визита в США покажет Байдену «план победы»

Киев подтвердил поездку Зеленского в США для показа Байдену «плана победы»

Фото: IMAGO / PRESIDENT OF UKRAINE / Global Look Press

Владимир Зеленский посетит США с официальным визитом на предстоящей неделе. Об этом сообщается в Telegram-канале офиса президента Украины.

«Зеленский проведет встречу с президентом США Джо Байденом, чтобы представить ему план победы. Он рассчитывает обсудить детали этого плана, а также поддержку Украины со стороны США в ее борьбе ради свободы», — указано в сообщении.

Отмечается, что Зеленский выступит на Генеральной ассамблее ООН и проведет встречу с представителями американских оборонных и энергетических корпораций. Он также встретится с кандидатами на пост президента США — Дональдом Трампом и Камалой Харрис.

Ранее издание The Sunday Times сообщило, что Вашингтон не снимет запрет на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по России, пока Владимир Зеленский не покажет Белому дому свой «план победы». Это условие является одним из главных для начала ракетных ударов по «старым» российским регионам.

Что думаешь? Оцени!
      Артём Верейкин
      Обсудить
      Последние новости

      В Европе призвали разрешить Киеву бить западным оружием вглубь России. В Москве предупреждают о риске третьей мировой

      Суд освободил из-под стражи покушавшуюся на дочь Мартынову

      Зеленский в ходе визита в США покажет Байдену «план победы»

      На лидера группы «Порнофильмы» составили протокол за дискредитацию армии

      «Спартак» разгромил «Крылья Советов» в матче Кубка России

      В российском городе автобус столкнулся с шестью автомобилями

      Американский наемник рассказал о вербовке в ВСУ нестабильных и опасных людей

      Российского стендап-комика обвинили в дискредитации армии

      На Украине раскрыли сроки обеспечения связи в случае блэкаута

      ЕС пригрозил Грузии отменой безвизового режима из-за «упадка демократии»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше