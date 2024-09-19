Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:49, 19 сентября 2024Бывший СССР

Украине предрекли отсутствие света до 18 часов зимой

Миссия ООН: зимой Украина может оставаться без света до 18 часов в сутки

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Зимой Украина может оставаться без света до 18 часов в сутки. Об этом сообщает Миссия ООН по мониторингу соблюдения прав человека в стране (ММПЧУ), передает «РБК-Украина».

«Этой зимой украинцам следует ожидать отключений электроэнергии продолжительностью от 4 до 18 часов в сутки», — предрекли в ММПЧУ.

Ранее сообщалось, что жителей Украины ждет тяжелая зима из-за ударов по энергосистеме. Как отмечалось, отключение света происходит все чаще. По мнению экспертов, снабжение некоторых регионов идет очень сложно, даже несмотря на то, что электричество есть. Доставить его потребителям проблематично из-за разрушенной инфраструктуры.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      В России создадут реестр нелегальных мигрантов. Попавшим туда запретят жениться, водить машину и пользоваться банками

      Таксисты предупредили об уходе с рынка большинства некрупных компаний

      Кашпировский вернулся с новыми магическими сеансами

      В США раскрыли направленные на пейджеры перед взрывами в Ливане сообщения

      Замглавы МВД признался в нелегитимности контроля за экзаменами у мигрантов

      В России рассказали об ответе на создание базы НАТО у границы

      Отношение россиян к товарам из соседней страны изменилось

      Украине предрекли отсутствие света до 18 часов зимой

      Незрячие россияне смогут обмениваться сообщениями в популярной соцсети

      Польша предложила передать Крым под мандат ООН

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше