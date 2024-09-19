Украине предрекли отсутствие света до 18 часов зимой

Миссия ООН: зимой Украина может оставаться без света до 18 часов в сутки

Зимой Украина может оставаться без света до 18 часов в сутки. Об этом сообщает Миссия ООН по мониторингу соблюдения прав человека в стране (ММПЧУ), передает «РБК-Украина».

«Этой зимой украинцам следует ожидать отключений электроэнергии продолжительностью от 4 до 18 часов в сутки», — предрекли в ММПЧУ.

Ранее сообщалось, что жителей Украины ждет тяжелая зима из-за ударов по энергосистеме. Как отмечалось, отключение света происходит все чаще. По мнению экспертов, снабжение некоторых регионов идет очень сложно, даже несмотря на то, что электричество есть. Доставить его потребителям проблематично из-за разрушенной инфраструктуры.

