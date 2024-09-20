22-летний приговор бывшему российскому губернатору оставили в силе

Кассационный суд оставил в силе приговор экс-губернатору Фургалу за убийства

Первый кассационный суд в Саратове оставил в силе приговор бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, осужденному на 22 года заключения за расправы и покушения. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе суда.

Вместе с ним были рассмотрены жалобы на решение нижестоящего суда других фигурантов дела Андрея Карепова, Андрея Палея и Марата Кадырова. Они настаивали на незаконности приговора и допущенных во время процесса нарушениях. Однако кассационный суд не нашел оснований для пересмотра дела и отклонил жалобы осужденных.

В феврале 2023 года Люберецкий городской суд Московской области приговорил Фургала к 22 годам лишения свободы. Его признали виновным в организации расправы над двумя конкурентами и в покушениях, совершенных в 2004-2005 годах. Экс-губернатор свою вину не признает. Трое других фигурантов дела получили от 9,5 до 21 года колонии.