Защита осужденного на 22 года экс-губернатора российского региона обжалует приговор

Защита экс-губернатора Фургала не согласна с приговором и обжалует его

Защита осужденного на 22 года заключения за расправы и покушения экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала не согласна с решением кассационного суда и обжалует его приговор в Верховном суде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Полину Немчинову.

«С решением мы не согласны и будем его обжаловать дальше — в Верховный суд», — цитирует агентство Немчинову.

Ранее сообщалось, что в Саратове Первый кассационный суд оставил в силе приговор Фургалу. Также были рассмотрены жалобы на решение нижестоящего суда других фигурантов дела — Андрея Карепова, Андрея Палея и Марата Кадырова. Они настаивали на незаконности приговора и допущенных во время процесса нарушениях. Однако кассационный суд не нашел оснований для пересмотра дела и отклонил жалобы осужденных.

В феврале 2023 года Люберецкий городской суд приговорил Фургала к 22 годам лишения свободы. Его признали виновным в организации расправы над двумя конкурентами и в покушениях, совершенных в 2004-2005 годах. Фургал свою вину не признает. Трое других фигурантов дела получили от 9,5 до 21 года в колонии.