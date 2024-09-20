В России собрались резко поднять сборы за выход иностранного бизнеса

РБК: власти обсуждают резкий рост сборов с иностранцев за продажу бизнеса в РФ

Профильная подкомиссия правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями вернулась к обсуждению размера сборов с зарубежного бизнеса, который желает продать активы в России. Об этом со ссылкой на источник в самой комиссии и трех собеседников, знакомых с дискуссией, сообщает РБК.

Двое из них утверждают, что взнос в федеральный бюджет собираются повысить исключительно резко — с 15 процентов до 40 процентов. Однако источник в подкомиссии заметил, что о 40 процентах никто не говорит, хотя повышение должно стать значительным.

Глава адвокатской коллегии «Николаев и партнеры» Юрий Николаев рассказал, что вопрос обсуждался на заседании подкомиссии 19 сентября, но решения пока не принято. Как отметил один из собеседников издания, чиновники смотрят на случаи, когда актив оценивается очень дешево, именно такой вариант заставляет менять правила.

В Минфине, комментируя возможность повышения взноса, сообщили, что эффективность работы подкомиссии и подходы к рассмотрению сделок обсуждаются постоянно.

Российские власти последовательно ужесточают для иностранцев условия продажи российского бизнеса. В последней редакции правил для положительного решения подкомиссии, которую возглавляет министр финансов Антон Силуанов, владелец актива обязан предоставить покупателю скидку в 50 процентов от рыночной стоимости, а также сделать взнос в бюджет в размере до 15 процентов. Таким образом, ему остается только 35 процентов от стоимости предприятия. В случае повышения взноса до 40 процентов, владелец может рассчитывать на 10 процентов.

За восемь месяцев доход федерального бюджета от таких взносов (отражается в статье «безвозмездные поступления от негосударственных организаций») составил 140 миллиардов рублей, что превышает план на год в 66 раз. Впрочем, число сделок сокращается, что связано как с ужесточением условий выхода, так и с ростом сбора.

Эксперты отмечают, что резкий рост размера взноса сделает продажу совсем непривлекательной, так что владельцы актива могут вместо нее пойти на консервацию. Впрочем, последняя тоже сопряжена с расходами, а кроме того, собственность могут передать под внешнее управление.

Ранее сообщалось, что Китай настоятельно рекомендовал своим автопроизводителям не инвестировать в развитие производств в России.