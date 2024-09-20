41-летняя Светлана Лобода опубликовала фото топлес

Украинская певица Светлана Лобода снялась топлес. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 14,9 миллиона подписчиков.

41-летняя исполнительница предстала на размещенном фото с обнаженной грудью, которую прикрыла скрещенными между собой руками. При этом она распустила уложенные волнами волосы и надела на руку браслет с подвеской.

Кроме того, знаменитость позировала, лежа на боку в постели. Звезда примерила боди с длинными рукавами, которое частично оголяло ее ягодицы.

В августе 42-летняя бывшая участница поп-группы «ВИА Гра», украинская певица Вера Брежнева снялась топлес верхом на коне.