46-летняя Любовь Толкалина снялась в халате и без макияжа

46-летняя российская актриса Любовь Толкалина снялась в халате и без макияжа

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина снялась без макияжа. Соответствующие видео появились в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Звезда сериалов «И снова здравствуйте!» и «Хеппи-энд» предстала на видео во время рассказа о недавней поездке в Европу. При этом она позировала, лежа на животе на диване в белом халате.

Кроме того, 46-летняя знаменитость распустила уложенные волнами волосы, зачесав их на одну сторону. В то же время она отказалась от косметики, продемонстрировав крупным планом лицо с признаками возрастных изменений.

Ранее в сентябре российская актриса Елизавета Боярская снялась без макияжа после смены имиджа.