51-летняя Дита фон Тиз показала фигуру в откровенном нижнем белье

51-летняя звезда бурлеска Дита фон Тиз снялась в кружевном нижнем белье

Американская исполнительница шоу в стиле бурлеска, фотомодель, певица Хизер Рене Свит, более известная как Дита фон Тиз, снялась в откровенном виде для собственного бренда нижнего белья. Соответствующее фото публикует Daily Mail.

На размещенном снимке 51-летняя знаменитость запечатлена на фоне бассейна, держа в одной руке бокал с напитком. Так, она показала стройную фигуру в кружевном черном комплекте, состоящем из бюстгальтера и трусов с низкой посадкой. При этом ее внешний вид дополняют чулки с подтяжками и широкополая шляпа.

Кроме того, для съемки визажисты сделали звезде макияж с акцентом на губы, нанеся на них ярко-красную помаду. Стилисты, в свою очередь, уложили ее волосы в объемные локоны и предложили примерить длинные серьги с красными камнями.

В июне Дита фон Тиз повторила свой культовый откровенный номер. Актриса появилась на показе Alexis Mabille топлес, попозировав перед гостями в большом бокале со стразами.