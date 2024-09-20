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10:12, 20 сентября 2024Из жизни

Акула набросилась на женщину и откусила ей руку

WTVR-TV: в США акула откусила руку 45-летней женщине

Фото: Gerald Schömbs / Unsplash

Жительница США перенесла 19 операций, после того как акула вцепилась ей в живот и откусила руку. Ее историю рассказывает WTVR-TV.

В июне 45-летняя Элизабет Фоли из штата Вирджиния отдыхала с семей во Флориде. Женщина плавала у берега, когда на нее набросилась хищная рыба. «Я оглянулась, увидела огромную темную массу и подумала: "Что это?". Очень захотелось сбежать, и я поплыла к берегу. И вот тогда она схватила меня между ног. Я начала пинаться и кричать», — поделилась страшными воспоминаниями американка.

Она попыталась ударить акулу по рылу, однако промахнулась. Хищница схватила ее за руку и потащила под воду. Рыба с такой силой сжала челюсти, что вскоре откусила Фоли руку ниже локтя. На берег женщину вытащил ее муж Райан.

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На помощь сразу же бросились все находившиеся вокруг отдыхающие. Среди них оказалась врач скорой помощи и две медсестры. Они наложили Фоли импровизированный жгут из полотенец и футболок и отправили ее в больницу. «Спасибо вам от всего сердца, что спасли меня в тот день. Меня бы здесь не было, если бы не вы. Нет слов, чтобы выразить мою признательность», — сказала Фоли.

Женщина не только лишилась руки, но и получила серьезные повреждения тазовых костей. Она провела в больнице два месяца, где перенесла множество операций. Сейчас Фоли учится пользоваться протезом и готовится к еще одной операции по восстановлению таза.

Ранее следователи раскрыли дело о туристе из Германии, который таинственно исчез у берегов штата Западная Австралия в 1997 году. Оказалось, что на него напала хищная рыба.

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      Никита Савин
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