Американский рэпер раскрыл подробности своего выступления в Москве

Американский рэпер Tekashi 6ix9ine выступит в Москве 19 октября

Американский рэпер Tekashi 6ix9ine опубликовал ссылку на сервис по покупке билетов на свой концерт в Москве. Такую публикацию он разместил на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Концерт артиста состоится на площадке «МТС Live Холл» 19 октября 2024 года. Стоимость билетов начинается от пяти тысяч рублей, но в продаже остались только по восемь и девять тысяч рублей.

Ранее стало известно, что артиста арестовали в Доминиканской Республики.