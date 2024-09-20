Стоимость магистрали вокруг Азовского моря оценили

Хуснуллин: кольцевая трасса вокруг Азовского моря обойдется в 500-600 млрд руб.

Строительство кольцевой автодороги вокруг Азовского моря обойдется в 500-600 миллиардов рублей. Расходы на масштабный проект оценил вице-премьер Марат Хуснуллин, передает «Интерфакс»

«Средства большие, цифры измеряются порядка 500-600 млрд рублей и зависят от того, что и на каких этапах мы будем делать», — заявил Хуснуллин. В планах властей завершить строительство трассы до 2030 года, горизонт работ уточняется с учетом имеющегося бюджета. «Мы точно видим, что приведем в нормативное состояние эти дороги с помощью ремонта. На некоторых участках — обход Мариуполя, обход Новоазовска мы видим расширение до четырех полос, подъездные дороги к морю будем улучшать», — поделился вице-премьер.