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17:43, 26 марта 2024Среда обитания

Стоимость предложенной Путиным железнодорожной магистрали подсчитали

Строительство Северо-Сибирской железнодорожной магистрали обойдется в ₽8 трлн

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Возведение Северо-Сибирской железнодорожной магистрали обойдется в восемь триллионов рублей. Предварительную стоимость предложенного президентом России Владимиром Путиным проекта сообщили в межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС), передает ТАСС.

Строительство одной части трассы обойдется в 691 миллион рублей за километр. Стоимость работ на южном участке вырастет до трех миллиардов рублей за километр при длине в 1,4 тысячи километров. Как пояснили журналистам, прокладка маршрута осложняется гористым характером местности. В горизонте 20 лет магистраль окупится, ссылаются в ассоциации на расчеты ученых.

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Северо-Сибирская магистраль должна соединить железнодорожную сеть Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с Байкало-Амурской магистралью. В данный момент рассматривается вариант с ответвлением на порт Сабетта Ямало-Ненецкого автономного округа через Новый Уренгой. Другой маршрут проследует до города Лесосибирск Красноярского края. Таким образом, магистраль будет иметь два выхода на Северный морской путь, отмечает председатель исполнительного комитета МАСС Геннадий Гусельников.

Рассмотреть вопрос о строительстве новой железнодорожной магистрали президент России Владимир Путин поручил правительству в октябре 2023 года. В проекте также участвуют власти Кузбасса, Российская академия наук и РЖД.

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      Виктория Клабукова
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