Бакальчук раскрыл подробности раздела акций после слияния Wildberries и Russ

Бакальчук: Мирзоян предлагал мне и Татьяне по 15 % акций совместной компании

Леван Мирзоян предложил Бакальчукам по 15 процентов акций в совместной компании. Подробности раздела ценных бумаг после слияния Wildberries и Russ раскрыл Владислав Бакальчук, его цитирует газета «Известия».

По словам бизнесмена, впервые Мирзоян предложил выкупить его долю в Wildberries 17 июня. Он предложил миллиард долларов и десять процентов в совместном предприятии. Аналогичные условия якобы предложили и самой Татьяне — владельцам Russ братьям Мирзоянам таким образом досталось бы 80 процентов бизнеса. Однако во время второй встречи Бакальчук заявил, что не согласен с предложением.

«Тогда он сделал нам обоим другое предложение: 30 процентов мне, 30 процентов Татьяне, а им с братом (ООО "Русс Аутдор") — 40 процентов », — рассказал Владислав.

Спустя год супруги должны были бы отдать по 15 процентов от своих долей Мирзоянам. Такой исход также не устроил Бакальчука, так как, по его мнению, Russ стоит в 30-50 раз дешевле WB, что необходимо было учесть при заключении сделки.

О начале бракоразводного процесса в семье основателей российского маркетплейса Wildberries стало известно 23 июля. Первым о проблемах в отношениях объявил Владислав Бакальчук. Он пожаловался главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову, что Татьяна попала под влияние владельцев Russ Outdoor Левона и Роберта Мирзоянов, которые пытаются обманом завладеть бизнесом супругов.

В среду, 18 сентября, у офиса Wildberries в Романовом переулке произошла стрельба. В этот момент Бакальчук вместе с неизвестными «бородачами» пытался попасть внутрь здания, но их не пропускала охрана. Жертвами стали два сотрудника офиса. Еще семеро получили ранения. Сам Бакальчук заявил, что пришел в офис якобы на заранее запланированные переговоры, а начавшаяся стрельба была актом агрессии против него.