Владиславу Бакальчуку предъявили обвинения после «штурма бородачей» в офисе Wildberries. Ему грозит до 20 лет тюрьмы

Муж основательницы Wildberries Владислав Бакальчук обвинен в убийстве

Следователи предъявили бывшему мужу основательницы компании Wildberries Татьяны Бакальчук — Владиславу Бакальчуку — обвинения по четырем уголовным статьям после стрельбы, произошедшей накануне у головного офиса компании в центре Москвы.

Сооснователю Wildberries вменяют часть 2 статьи 105 («Убийство»), часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 («Покушение на убийство»), статью 317 («Покушение на сотрудника правоохранительных органов») и статью 330 («Самоуправство») УК РФ. По ним предпринимателю грозит до 20 лет заключения.

«Это вопиющее и беспрецедентное нарушение прав нашего подзащитного. Человек, на которого было совершено покушение в центре Москвы, на глазах у десятка свидетелей, внезапно сам стал обвиняемым по целому ряду уголовных дел. (…) Обвинения в убийстве абсурдны, так как Владислав Сергеевич и его коллеги отправлялись на заранее согласованную встречу для урегулирования корпоративного конфликта», — прокомментировали ситуацию адвокаты Бакальчука.

Защита предпринимателя утверждает, что следствию были переданы документы, подтверждающие, что 18 сентября в офисе Wildberries должна была состояться встреча с участием Бакальчука, юристов и других представителей. «Мы уверены, что после изучения предоставленных материалов и видеозаписей следствие освободит Владислава Сергеевича», — резюмировали адвокаты.

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

В результате штурма офиса «бородачами» жертвами стали два человека, среди пострадавших — несколько полицейских

В среду, 18 сентября, у офиса Wildberries в Романовом переулке произошла стрельба. В этот момент Бакальчук вместе с неизвестными «бородачами», как охарактеризовал их один из очевидцев, пытался попасть внутрь здания. Охрана не пропускала людей с оружием, после чего начался конфликт.

Жертвами стали два человека. Оба они — охранники офиса. Еще семеро получили ранения. Среди них оказались полицейские и бойцы ММА.

При этом Бакальчук заявлял, что пришел в офис якобы на заранее запланированные переговоры, а начавшаяся стрельба была актом агрессии против него. «Доступов в офисы компании у Владислава нет. Он не является штатным сотрудником Wildberries. Как владелец доли в один процент он имеет право только на запрос документов. (...) Никаких встреч с Владиславом запланировано не было», — прокомментировали его слова представители компании.

В пресс-службе Wildberries добавили, что в это же время происходил штурм офиса у станции метро «Динамо» в Москве. «Вошла группа людей в спортивно-военной форме, часть из которых была в масках. По оценкам очевидцев, их было 30-40 человек. Налетчики сломали дверь и применили физическую силу к охраннику», — уточнили там. Всех сотрудников офиса удалось вывести. Спустя полтора часа налетчиков выгнали.

Бакальчук обратилась к бывшему мужу со словами «Владислав, что ты творишь?»

Вечером того же дня Бакальчука задержали и отвезли на допрос. Тогда же Татьяна Бакальчук опубликовала в своем Telegram-канале ролик, в котором она в слезах обратилась к бывшему мужу. «Владислав, что ты творишь? Как ты будешь смотреть в глаза своим родителям, нашим детям? Как ты мог? Как ты мог довести ситуацию до такого абсурда?» — спросила она.

23 июля стало известно о начале бракоразводного процесса в семье основателей российского маркетплейса Wildberries. О проблемах в отношениях супругов первым объявил Владислав Бакальчук. Он пожаловался главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову, что его жена Татьяна попала под влияние владельцев Russ Outdoor Левона и Роберта Мирзоянов, которые якобы пытаются обманом завладеть бизнесом.