В Wildberries раскрыли подробности столкновения в офисе компании

Wildberries: в офис в БЦ «Искра-Парк» вошла группа из 30-40 человек

В офис Wildberries в бизнес-центре (БЦ) «Искра-Парк» 18 сентября вошла группа из 30-40 человек. Подробности столкновения «Ленте.ру» раскрыла пресс-служба Объединенной компании Wildberries и Russ.

По ее заявлению, эти люди были в спортивно-военной форме, часть — в масках. «По оценкам очевидцев, их было 30-40 человек. Налетчики сломали дверь и применили физическую силу к охраннику. Вместе с ними в офис вошли друзья Владислава [Бакальчука] Сергей Ануфриев и Владимир Бакин, а также некая группа адвокатов в количестве трех человек в строгих костюмах», — отметили в пресс-службе.

Там добавили, что эти люди потребовали встречи с юристами и финансистами компании. В момент захвата офиса сотрудники компании были эвакуированы и находились в безопасности. Спустя полтора часа группу вывели с территории бизнес-центра силы службы безопасности и полиции.

Ранее правоохранительные органы задержали Владислава Бакальчука, бывшего мужа основательницы компании Wildberries Татьяны Бакальчук, в связи с перестрелкой в Москве. До этого стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту стрельбы по пяти статьям Уголовного кодекса РФ.

В результате вооруженного конфликта пострадали семь человек, в том числе двое правоохранителей, которые приехали на вызов. Двоих человек спасти не удалось. В отделение полиции доставили около 30 человек.

