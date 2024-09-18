Бакальчук обратилась к мужу после стрельбы в офисе Wildberries

Бакальчук обратилась к мужу Владиславу после стрельбы в офисе Wildberries

Татьяна Бакальчук обратилась к мужу Владиславу после стрельбы в офисе Wildberries. Видеозапись она разместила в своем Telegram-канале.

Бакальчук подчеркнула, что вооруженные люди ворвались в офис компании, где устроили перестрелку и погром. В результате происшествия «погибли молодые ребята».

«Владислав, что ты творишь? Как ты будешь смотреть в глаза своим родителям, нашим детям? Как ты мог? Как ты мог довести ситуацию до такого абсурда?» — обратилась она к Бакальчуку.

Ранее правоохранительные органы задержали Владислава Бакальчука, бывшего мужа основательницы компании Wildberries Татьяны Бакальчук, в связи с перестрелкой в Москве. Он уже дал показания в полиции, сейчас общается со следователями СК пока в статусе свидетеля.

В результате вооруженного конфликта пострадали семь человек. Среди них — двое правоохранителей, которые приехали на вызов. Двоих человек спасти не удалось. В отделение полиции доставили порядка 30 человек.