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15:46, 18 сентября 2024Россия

Очевидец конфликта у центрального офиса Wildberries рассказал о «ввалившихся бородачах»

Очевидец стрельбы у офиса WB: в попытке штурма офиса участвовали «бородачи»

Фото: Антон Вылекжанин / РИА Новости

Конфликт около офиса компании Wildberries (WB) начался с появления «бородачей», которые неожиданно «ввалились» на проходную. Об этом очевидец рассказал журналистам «Московского комсомольца».

18 сентября около центрального офиса WB в Москве произошла стрельба.

По словам собеседника издания, пришедшие не сразу открыли огонь. По его словам, они сначала хвастались оружием. Стрельба продолжалась две или три минуты, после чего «бородачи» выбежали через задний вход, добавил очевидец.

Жертвой стрельбы у головного офиса компании стал один человек. Еще двое получили ранения. Несколько участников конфликта задержаны.

Случившееся прокомментировала основатель WB Татьяна Бакальчук, которая разводится с мужем Владиславом — именно он пытался проникнуть в офис компании вместе с охраной. Она назвала случившееся попыткой рейдерского захвата.

В июле Владислав Бакальчук заявил о рейдерском захвате WB — так он расценил слияние маркетплейса с рекламной компанией Russ. О сложившейся ситуации Бакальчук рассказал главе Чечни Рамзану Кадырову, к которому он обратился за поддержкой. Кадыров назвал слияние компаний «откровенным и наглым рейдерским захватом» и поручил заняться ситуацией своему соратнику — депутату Госдумы Адаму Делимханову.

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      Алан Босиков
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