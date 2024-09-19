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13:49, 19 сентября 2024Силовые структуры

Адвокаты сообщили о предъявлении обвинения Бакальчуку по четырем статьям

Адвокаты: следователи предъявили обвинение Бакальчуку по четырем статьям

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Следователи предъявили обвинения бывшему мужу основательницы компании Wildberries Татьяны Бакальчук — Владиславу Бакальчуку — по четырем уголовным статьям. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на его адвокатов.

Предпринимателю вменяют часть 2 статьи 105 («Убийство»), часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 («Покушение на убийство»), статью 317 («Покушение на сотрудника правоохранительных органов») и статью 330 («Самоуправство») УК РФ. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Нападение на головной офис Wildberries в центре Москвы произошло утром 18 сентября. Во время него случилась перестрелка, в результате которой двое человек не выжили и семь пострадали.

После случившегося в отделение полиции доставили около 30 человек, в том числе и Бакальчука. В четверг, 19 сентября, суд должен избрать предпринимателю меру пресечения.

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      Олеся Мицкевич
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