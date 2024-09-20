BMC Genomics: раскрыто происхождение белых медведей

Ученые Копенгагенского университета в Дании раскрыли, что уникальные адаптации белых медведей к суровому климату Арктики развились всего 70 тысяч лет назад. Результаты исследования опубликованы в журнале BMC Genomics.

Специалисты проанализировали геномы белых и бурых медведей, чтобы определить, когда появились такие ключевые признаки, как белый мех и способность выживать на пище с высоким содержанием жиров. У белых медведей есть двойной слой меха и способность усваивать жиры, что позволяет им избегать болезней сердца, в отличие от их бурых сородичей.

Биологи изучили геномы 119 белых медведей, 135 бурых медведей и двух ископаемых представителей белого медведя. Основное внимание уделялось генам, связанным с цветом и типом меха, а также с функциями сердечно-сосудистой системы. Это позволило ученым проследить за развитием ключевых адаптаций.

Оказалось, что различия в генах, отвечающих за полярную адаптацию, начали формироваться около 70 тысяч лет назад. Было выявлено семь генов, связанных с адаптацией к арктическим условиям, четыре из которых оказались фиксированными аллелями (с частотой встречаемости 100 процентов) у белых медведей. Эти изменения произошли намного позже, чем предполагалось ранее.

Кроме того, расхождение между белыми и бурыми медведями происходило постепенно, а не резко, как считалось до этого. Это указывает на длительный процесс адаптации к ледниковым условиям.

Исследователи пришли к выводу, что генетические различия у белых медведей могли быть вызваны последними стадиями ледникового периода, что объясняет их позднее развитие по сравнению с предыдущими гипотезами.