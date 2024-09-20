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15:03, 20 сентября 2024Россия

Белоусов обратился к участникам СВО

Белоусов отметил героизм взявших штурмом Георгиевку в ДНР бойцов

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Министр обороны России Андрей Белоусов обратился к участникам специальной военной операции (СВО), взявшим штурмом населенный пункт Георгиевка Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в Telegram.

Об установлении контроля над Георгиевкой военное ведомство сообщило 19 сентября.

В этой связи министр поздравил командиров и личный состав 5-й отдельной мотострелковой бригады, которая носит имя первого главы ДНР Александра Захарченко. Он отметил мужество и героизм военнослужащих, взявших указанный населенный пункт.

Также Белоусов обратился к бойцам и командирам 150-й гвардейской мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова II степени дивизии. Он отметил высокую боевую эффективность соединения и отметил, что дивизия оправдывает свою принадлежность к гвардии. Министр поблагодарил солдат за верность присяге и воинскому долгу.

Ранее Белоусов направил телеграммы российским подразделениям, участвовавшим в установлении контроля над населенными пунктами Мемрик и Новогродовка в ДНР. Контроль над ними был установлен в первой декаде сентября.

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      Алан Босиков
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