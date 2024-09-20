Беспилотники ВСУ атаковали российских пожарников в ДНР

МЧС: беспилотники ВСУ атаковали сотрудников МЧС во время тушения пожара в ДНР

Беспилотники атаковали сотрудников МЧС во время тушения пожара в Горловке Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram.

В ведомстве уточнили, что возгорание произошло в ночь на 20 сентября из-за обстрела. После прибытия на место нескольких пожарных расчетов в небе заметили сразу несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Личный состав укрылся. Повреждена пожарная автоцистерна», — отмечается сообщение.

В августе четыре сотрудника МЧС России пострадали в Горловке из-за атаки беспилотника. По данным источника, в ночь на 18 августа в Горловке из-за попадания взрывоопасного предмета (ВОП) загорелась легковая машина. Во время тушения пожарный автомобиль атаковал беспилотник. Пострадавших пожарных госпитализировали.