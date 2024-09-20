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11:30, 20 сентября 2024Экономика

Безработица в Центральной России упала до минимума

ЦБ: безработица в Центральной России упала до минимальных 1,8 процента в июле

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По итогам июля 2024 года уровень безработицы в Центральной России опустился до минимальных 1,8 процента. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на статистические данные аналитиков Центробанка (ЦБ).

В докладе регулятора о региональной экономике уточняется, что уровень безработицы в Центральной части страны стабильно снижается с начала 2024 года. Если в январе показатель составлял 2,2 процента, то в мае — 1,9 процента. Таким образом, уровень безработицы в этой части России снизилась с начала года на 0,4 процентного пункта (п.п.), а с конца весны — на 0,1 п.п.

Что касается ситуации в целом по стране, то самый высокий уровень безработицы регулятор к концу второго месяца лета зафиксировал в Сибири. Там показатель по состоянию на начало августа составил 2,9 процента. В свою очередь, в южных областях России безработица к этому времени оказалась на уровне 4,7 процента, а средний показатель по стране — на отметке в 2,5 процента, заключили в ЦБ.

Безработица в России снижается не первый месяц. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата), по итогам июня показатель по стране опустился до рекордно низкого уровня в 2,4 процента, хотя в мае он составлял 2,6 процента. По итогам первого месяца лета нетрудоустроенными в стране числились в общей сложности 1,9 миллиона человек в возрасте от 15 лет и старше.

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