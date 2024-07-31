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23:50, 31 июля 2024Экономика

Безработица в России обновила исторический минимум

Росстат: уровень безработицы в России в июне снизился до 2,4 %

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Уровень безработицы в России в июне 2024 года снизился до 2,4 процента против 2,6 процента месяцем ранее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что в июне 2024 года как безработные классифицировались 1,9 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше.

Среди безработных в возрасте 15 лет и старше доля женщин составила 49,2 процента — уровень безработицы женщин совпадает с уровнем безработицы мужчин (2,4 процента).

Ранее о том, что основной проблемой российской экономики является нехватка рабочей силы, не раз говорила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, с дефицитом кадров сталкиваются две из трех компаний в России, а серьезнее всего ситуация обстоит в обрабатывающей промышленности.

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      Юлия Мискевич
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