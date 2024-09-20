Безработный россиянин поссорился с супругой и заживо сжег ее вместе с домом

В Удмуртии задержан безработный мужчина, который поджег жену вместе с домом

В Кизнере задержан безработный 34-летний местный житель поссорился с 31-летней женой и поджег ее вместе с домом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Удмуртской Республике.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Следователи направили в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, злоумышленник проживал в доме с женой и двумя малолетними детьми. Он длительное время не работал и употреблял алкоголь и поэтому часто ссорился с пострадавшей. Преступление произошло в ночь с 15 на 16 сентября. В результате очередной ссоры он облил женщину горючей жидкостью и поджег. В результате пожара она получила телесные повреждения и была госпитализирована. Однако, от полученных ран не выжила. Огонь полностью уничтожил домовладение супругов. Отмечается, что дети и сам фигурант успели эвакуироваться и не пострадали.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области 39-летний местный житель заживо сжег своего друга в его же машине.