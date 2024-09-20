Блогерша назвала пять считающихся в Исландии роскошью обыденных вещей в России

Российская тревел-блогерша побывала в Исландии и назвала пять вещей, которые в этой стране считаются роскошью, а на ее родине являются обыденностью. Своей историей она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что в Исландии, в отличие от России, отдых с палатками нельзя назвать дешевым. Во-первых, там палатки можно ставить только в специально обустроенных местах и за деньги. Кроме того, суровые погодные условия требуют качественного снаряжения, что увеличивает стоимость такого досуга.

«Цена вопроса — в среднем от 15 евро (1,5 тысячи рублей по текущему курсу), душ оплачивается отдельно и стоит около 3-4 евро (300-400 рублей). Это очень маленькие суммы для исландцев, а вот для остальных европейцев не так уж дешево, потому что это цена полноценного хостела», — пояснила россиянка.

Вторая вещь, которая в Исландии считается роскошью, — одежда из натуральной шерсти. По ее словам, стоимость свитера из этого материала в местных магазинах начинается от 12 тысяч рублей.

«В России одежда из натуральной шерсти воспринимается как бюджетная. Любая бабушка-пенсионерка может себе позволить связать свитер из натуральной шерсти, потому что пряжа стоит недорого и не ценится так, как в Исландии», — отметила путешественница.

Кроме того, в отличие от России, где алкогольные напитки доступны каждому человеку, в Исландии спиртное облагается высокими налогами и стоит значительно дороже. Например, стоимость самого дешевого вина в магазине начинается от 1,2-1,5 тысячи рублей.

Еще одна местная «роскошь», о которой рассказала блогерша, — прогулки в лесах. Поскольку в этой стране их крайне мало из-за природных особенностей, людям приходится платить деньги, чтобы ездить в другие государства и там наслаждаться отдыхом среди деревьев.

Россиянка также удивилась, что в Исландии частные дома с земельными участками считаются символом богатства и высокого социального статуса.

«В Исландии земля является ценным (я бы даже сказала бесценным) ресурсом, очень мало территорий, предназначенных для жизни, поэтому стоимость квадратных метров космическая и строительство частного дома с большим участком требует значительных финансовых вложений», — резюмировала она.

Ранее эта же тревел-блогерша назвала странные для русских особенности жизни исландцев. В частности, жители этой страны используют геотермальную энергию от вулканов и гейзеров для отопления зданий и снабжения их водой.