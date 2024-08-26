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09:20, 26 августа 2024Путешествия

Россиянка побывала в Исландии и назвала странные для русских особенности жизни местных

Фото: Reuters

Российская тревел-блогерша побывала в Исландии и назвала странные для русских особенности жизни местных. Своим опытом она поделилась в личном блоге под названием «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Так, в этой стране используется геотермальная энергия от вулканов и гейзеров для отопления зданий и снабжения их водой. «Затраты на получаемую энергию минимальные, поэтому коммунальные платежи за отопление в разы ниже, чем в остальной Европе», — объяснила она.

Кроме того, из любого крана в Исландии течет чистая питьевая вода из источников и ледников. «В исландской ледниковой воде нет химических веществ, поэтому официально она признана одной из самых чистых вод во всем мире», — добавила блогерша.

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Еще одним удивительным фактом для нее стало то, что все местные жители являются друг для друга дальними родственниками. «Это настоящая проблема с точки зрения генетики и здоровья нации, поэтому в Исландии любят и ждут эмигрантов из разных стран мира, особенно мужчин, чтобы, так сказать, "разбавить" свой генофонд», — пояснила туристка.

Также у исландцев нет фамилий в привычном для россиян понимании. Вместо этого они используют патронимы, которые указывают на имя отца. «Предположим, что отца ребенка зовут Йон (очень распространенное имя в Исландии), тогда его сын будет носить фамилию Йонссон (где "сон" в переводе означает сын), а дочь — Йонсдоттир ("доттир" — дочь, соответственно)», — заключила блогерша.

Ранее эта же тревел-блогерша назвала непозволительные для мужчин в Узбекистане вещи. В частности, она заметила, что в этой стране не принято, чтобы мужчина общался с женщиной, у которой есть муж.

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