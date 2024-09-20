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18:28, 20 сентября 2024Мир

Боррель заявил о серьезном технологическом отставании Европы

Боррель заявил об угрожающем технологическом отставании Европы

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

В Европе наблюдается серьезное технологическое отставание, которое в геополитическом контексте становится очень угрожающим. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.

Глава евродипломатии сделал соответствующее заявление на фоне невыполнения обещания поставить Украине один миллион боеприпасов. «Мы далеки от того, чтобы пополнить запасы наших армий. Мы далеки от того, чтобы оказать Украине всю необходимую помощь», — подчеркнул он.

Боррель обратил внимание на то, что европейцы не отдают себе отчет о политической среде, в которой живут. «Мы живем в суровом, конфликтном, фрагментированном мире», — заключил он.

Ранее Боррель в своем блоге выразил мнение, что отказ ряда стран организации разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары переданным Киеву оружием вглубь территории России подрывает доверие к поддержке ЕС. При этом он выразил уверенность в том, что принятие соответствующего решения не станет означать вступление третьих стран в войну с Россией.

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      Виктория Кондратьева
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