Бывший заммэра российского города поджег машину коллеги и сел в колонию

Суд вынес приговор бывшему заместителю мэра Благовещенска Евгению Васильеву за поджог автомобиля коллеги. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Подсудимый получил два года колонии.
Преступление было совершено в Уфе осенью 2023 года. Васильев, как установил суд, заложил воспламеняемый пакет под автомобиль Mitsubishi, принадлежащий заместителю главы Благовещенского района.
Васильев своей вины не признал.
19 сентября сообщалось, что в Калининградской области сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии задержали участников преступной группировки, подозреваемых в заказных поджогах