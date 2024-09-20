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15:13, 20 сентября 2024Силовые структуры

Бывший заммэра российского города поджег машину коллеги и сел в колонию

Суд дал 2 года экс-заммэра Благовещенска Васильеву за поджог машины коллеги

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Суд вынес приговор бывшему заместителю мэра Благовещенска Евгению Васильеву за поджог автомобиля коллеги. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Подсудимый получил два года колонии.

Преступление было совершено в Уфе осенью 2023 года. Васильев, как установил суд, заложил воспламеняемый пакет под автомобиль Mitsubishi, принадлежащий заместителю главы Благовещенского района.

Васильев своей вины не признал.

19 сентября сообщалось, что в Калининградской области сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии задержали участников преступной группировки, подозреваемых в заказных поджогах

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      Любовь Ширижик
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