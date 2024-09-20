Минстрой одобрил предложение об обязательной установке датчиков газа в квартире

Россиян захотели обязать ставить датчики газа в квартирах. Соответствующую инициативу одобрили в Минстрое, передает РИА Новости со ссылкой на ответ замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Алексея Ересько.

Ведомство концептуально поддерживает предложение о снабжении квартир и жилых домов, оборудованных газовым оборудованием, датчиками метана и угарного газа. «Минстрой России поддерживает инициативу обязательной установки в квартирах многоквартирных домов и жилых домах, оборудованных газовым оборудованием, отечественных ИСУГ (интеллектуальная система учета газа — прим.)», — говорится в документе. Автором проекта выступил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Такие газоанализаторы смогут контролировать степень загазованности в помещении и при необходимости автоматически отключить подачу ресурса.

По мнению чиновников, данная мера позволит существенно повысить безопасность при пользовании бытовым газом. Кроме того, с помощью новых устройств в Минстрое рассчитывают усилить контроль за вмешательством потребителей в работу счетчиков и несанкционированным потреблением. В данный момент ведомство ищет источники финансирования и прорабатывает порядок замены приборов учета на датчики. Также под вопросом остаются категории граждан, для кого установка ИСУГ станет обязательной.

Ранее депутат Колунов допустил, что установка датчиков газа повысит коммунальные платежи. Решение о корректировке тарифов ЖКХ парламентарий оставил за местными органами власти.