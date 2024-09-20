Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:26, 20 сентября 2024Экономика

Россиян захотели обязать ставить датчики газа в квартирах

Минстрой одобрил предложение об обязательной установке датчиков газа в квартире

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Россиян захотели обязать ставить датчики газа в квартирах. Соответствующую инициативу одобрили в Минстрое, передает РИА Новости со ссылкой на ответ замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Алексея Ересько.

Ведомство концептуально поддерживает предложение о снабжении квартир и жилых домов, оборудованных газовым оборудованием, датчиками метана и угарного газа. «Минстрой России поддерживает инициативу обязательной установки в квартирах многоквартирных домов и жилых домах, оборудованных газовым оборудованием, отечественных ИСУГ (интеллектуальная система учета газа — прим.)», — говорится в документе. Автором проекта выступил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Такие газоанализаторы смогут контролировать степень загазованности в помещении и при необходимости автоматически отключить подачу ресурса.

По мнению чиновников, данная мера позволит существенно повысить безопасность при пользовании бытовым газом. Кроме того, с помощью новых устройств в Минстрое рассчитывают усилить контроль за вмешательством потребителей в работу счетчиков и несанкционированным потреблением. В данный момент ведомство ищет источники финансирования и прорабатывает порядок замены приборов учета на датчики. Также под вопросом остаются категории граждан, для кого установка ИСУГ станет обязательной.

Ранее депутат Колунов допустил, что установка датчиков газа повысит коммунальные платежи. Решение о корректировке тарифов ЖКХ парламентарий оставил за местными органами власти.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      Угледарская группировка ВСУ попала в оперативное окружение. Что известно о боях на этом направлении?

      Украинского шпиона осудили в России на 12 лет

      В Донецке заочно осудили наемника из Латвии

      В Одессе заметили препятствие для сноса памятника Пушкину

      Катя Лель рассказала о доведении до анорексии

      Израиль поразил члена руководства «Хезболлы» в результате удара по Бейруту

      Москвичам посоветовали быть осторожными из-за грядущих заморозков

      ФАС одобрила слияние Wildberries и Russ

      Минобороны отчиталось о сбитых украинских истребителях

      В Одессе получила повреждения припортовая инфраструктура

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше