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09:28, 5 декабря 2023Среда обитания

Вероятность роста тарифов ЖКХ из-за установки газовых датчиков в домах оценили

Депутат Колунов допустил рост тарифов ЖКХ из-за установки газовых датчиков

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Тарифы ЖКХ могут вырасти из-за установки газовых датчиков в домах, однако окончательное решение по соответствующему вопросу будут принимать муниципалитеты. Вероятность подорожания «коммуналки» оценил автор инициативы по оборудованию квартир соответствующими устройствами, депутат Государственной думы Сергей Колунов в разговоре с РИА Новости.

По его словам, средняя стоимость газового датчика с автоматическим перекрытием, помогающего снизить число аварий, связанных со взрывами газа, составляет около 4000 рублей. «Датчики необходимо устанавливать в каждую квартиру домов с газовым оборудованием, в этом и суть. Только так мы сможем избежать ЧС, утечек и взрывов, и дополнительно обезопасить наших жителей», — заявил депутат.

Помимо этого, Колунов допустил рост тарифов ЖКХ в связи с установкой газовых датчиков. «На вопрос, увеличит ли это размер взноса на капремонт, отвечу так: решения по тарифам принимают муниципалитеты. Соответственно, от них и будет зависеть, будут ли средства, получаемые от коммунальных платежей, перераспределены, или тарифы будут просто повышены», — рассказал он.

Днем ранее стало известно, что россиянам захотели ставить газовые датчики за их счет. Установку прибора предложили проводить за счет отчислений в фонды капремонта.

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      Полина Кислицына
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