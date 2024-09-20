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18:16, 20 сентября 2024Силовые структуры

Дело возбудили после конфликта на территории школы в Ростовской области

В Ростовской области СК возбудил дело после криков «хотим русской крови» в школе

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Ростовской области возбудили уголовное дело после конфликта на территории школы в Тацинском районе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Дело расследуется по статье о хулиганстве. По данным следствия, между учениками школы произошел конфликт из-за личной неприязни, о чем один из участников рассказал своим родственникам. Те в тот же день пришли в учебное заведение и стали высказывать угрозы второму участнику ссоры.

Также один из родственников повредил машину, которая принадлежала отцу школьника. Следователи допрашивают всех участников конфликта.

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      Илона Палей
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