Директор российского колледжа помогал незаконно получать дипломы мигрантам и попался

В Приморье директор колледжа помог 70 мигрантам незаконно получить дипломы

Во Владивостоке следователи возбудили уголовное дело в отношении директора «Регионального технического колледжа» и двух его подчиненных, которые помогали иностранным гражданам незаконно получать дипломы об образовании и оставаться в России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета по Приморскому краю.

Сотрудникам учебного заведения вменяют пункты «г», «е» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий при организации учебного процесса») и пункт «а» части 2 статьи 322.1 («Организация незаконной миграции») УК РФ. Уточняется, что уголовное дело было возбуждено по материалам ФСБ.

По версии следствия, в период с сентября 2021 года по ноябрь 2023-го директор и его подчиненные организовали зачисление и фиктивное обучение в колледже минимум 70 мигрантов. В последующем эти «студенты», не сдававшие экзамены, получали дипломы государственного образца, необходимые им для получения разрешения на временное проживание в России.

Ранее сотрудники ФСБ задержали старшего преподавателя инженерной академии РУДН имени Патриса Лумумбы за организацию схемы по вывозу африканцев в страны Евросоюза через Россию.