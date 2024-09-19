Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:12, 19 сентября 2024Силовые структуры

Преподаватель РУДН оказался организатором схемы по вывозу африканцев в ЕС через Россию

ФСБ задержала преподавателя РУДН, организатора транзита африканцев в ЕС через РФ

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Сотрудники ФСБ задержали старшего преподавателя инженерной академии РУДН имени Патриса Лумумбы за организацию схемы по вывозу африканцев в страны Евросоюза (ЕС) через Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина является гражданином Нигерии. В состав его преступной группы входили украинцы, нигерийцы и россияне. Правоохранители также задержали пятерых активных участников группировки. Сейчас их всех допрашивают.

Криминальный бизнес принес его участникам с 2021 года доход на сумму не менее 60 миллионов рублей. Преступления совершались через схемы с заключениями фиктивных браков и установления отцовства российских детей. Далее иностранцы получали разрешения на временное пребывание и вид на жительство.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыты подробности об устроивших массовую драку со стрельбой в Ярославской области. Откуда они приехали и зачем?

      Экс-начальника Генштаба армии Молдавии обвинили в госизмене

      ФСБ назвала многомиллионный доход ОПГ от транзита африканцев через Россию

      Обвиняемая в расправе над дочерью россиянка попросила отправить ее на СВО

      В Раде рассказали о «спортивной» замене комбригов ВСУ

      50-летняя Кейт Бекинсейл прошлась по улице без штанов

      Незрячие россияне смогут обмениваться сообщениями в популярной соцсети

      Турист отправился в отпуск с матерью в Испанию и не выжил

      На Украине рассказали о потере Зеленским почвы под ногами

      Минпросвещения захотело исключить из уроков физкультуры в школах гольф и чирлидинг

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше