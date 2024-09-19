Преподаватель РУДН оказался организатором схемы по вывозу африканцев в ЕС через Россию

ФСБ задержала преподавателя РУДН, организатора транзита африканцев в ЕС через РФ

Сотрудники ФСБ задержали старшего преподавателя инженерной академии РУДН имени Патриса Лумумбы за организацию схемы по вывозу африканцев в страны Евросоюза (ЕС) через Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина является гражданином Нигерии. В состав его преступной группы входили украинцы, нигерийцы и россияне. Правоохранители также задержали пятерых активных участников группировки. Сейчас их всех допрашивают.

Криминальный бизнес принес его участникам с 2021 года доход на сумму не менее 60 миллионов рублей. Преступления совершались через схемы с заключениями фиктивных браков и установления отцовства российских детей. Далее иностранцы получали разрешения на временное пребывание и вид на жительство.