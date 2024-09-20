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19:45, 20 сентября 2024Ценности

Дуа Липа в облегающей майке приспустила штаны на фото

Британская певица Дуа Липа снялась на фото в приспущенных штанах

Фото: @dualipa

Британская певица и модель Дуа Липа опубликовала снимок, на котором приспустила штаны. Фото появилось в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На фото 29-летняя знаменитость предстала в белом спортивном костюме, который состоял из свободных штанов и кофты на молнии. При этом звезда расстегнула молнию и продемонстрировала подтянутое тело в серебристой облегающей майке с глубоким декольте. Кроме того, исполнительница надела черную закрытую обувь.

Ранее в сентябре Дуа Липа опубликовала кадры в нижнем белье. Знаменитость надела белые трусы-боксеры и бюстгальтер на тонких бретелях. Она также позировала в массивной шубе из искусственного меха, надетой поверх упомянутых изделий.

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      Карина Черных
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