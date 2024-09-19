Британская певица и модель Дуа Липа опубликовала кадры в нижнем белье. Данные фото и видео появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
В размещенных публикациях 29-летняя знаменитость предстала в белых трусах-боксерах и бюстгальтере на тонких бретелях. Поверх упомянутых изделий она надела массивную шубу из искусственного меха.
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При этом знаменитость продемонстрировала подтянутую фигуру. Известно, что данный пост был посвящен предстоящему мировому туру певицы.
Ранее в сентябре Дуа Липа позагорала топлес у бассейна. Исполнительница отправилась на Ибицу, где отметила свой день рождения.