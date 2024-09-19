Британская певица Дуа Липа опубликовала кадры в бюстгальтере и шубе

Британская певица и модель Дуа Липа опубликовала кадры в нижнем белье. Данные фото и видео появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В размещенных публикациях 29-летняя знаменитость предстала в белых трусах-боксерах и бюстгальтере на тонких бретелях. Поверх упомянутых изделий она надела массивную шубу из искусственного меха.

При этом знаменитость продемонстрировала подтянутую фигуру. Известно, что данный пост был посвящен предстоящему мировому туру певицы.

Ранее в сентябре Дуа Липа позагорала топлес у бассейна. Исполнительница отправилась на Ибицу, где отметила свой день рождения.