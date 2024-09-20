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20:44, 20 сентября 2024Силовые структуры

Двух братьев-подростков заподозрили в избиении россиянина в Подмосковье

В Подмосковье задержали подростка после избиения 18-летнего жителя

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Воскресенске Московской области задержали 16-летнего подростка после избиения молодого человека. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Юношу подозревают в преступлении по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Предварительно установлено, что 15 сентября он вместе с 13-летним братом избил около жилого дома местного жителя. Причиной стала личная неприязнь.

В результате потерпевшему были причинены множественные повреждения разных частей тела. Его госпитализировали с разрывом селезенки.

Следствие намерено запросить арест для 16-летнего юноши. Второй участник избиения не достиг возраста уголовной ответственности — решается вопрос о применении к нему воспитательных мер. Также братьев проверят на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Ранее сообщалось, что в Нягани подростки подожгли заброшенный роддом, бросив в него коктейль Молотова.

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      Илона Палей
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