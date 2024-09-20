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14:50, 20 сентября 2024Силовые структуры

Двух бывших сотрудников российской полиции отправили в колонию за продажу дозы знакомой

В Нижнем Новгороде суд вынес приговор 2 экс-сотрудникам МВД за сбыт наркотиков

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Сормовский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор двум бывшим сотрудникам полиции за сбыт наркотиков знакомой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Подсудимые — бывший заместитель начальника и старший оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции №8 управления МВД по Нижнему Новгороду — получили 13 лет и 12 лет 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима соответственно.

По данным следствия, в 2022 году полицейские продали своей знакомой дозу запрещенного вещества за 23 тысячи рублей. После совершения преступления их задержали и уволили с занимаемых должностей.

Ранее сообщалось, что россиянин организовал подпольную нарколабораторию в садовом домике своей бабушки.

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      Артем Соколов
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