Двух бывших сотрудников российской полиции отправили в колонию за продажу дозы знакомой

В Нижнем Новгороде суд вынес приговор 2 экс-сотрудникам МВД за сбыт наркотиков

Сормовский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор двум бывшим сотрудникам полиции за сбыт наркотиков знакомой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Подсудимые — бывший заместитель начальника и старший оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции №8 управления МВД по Нижнему Новгороду — получили 13 лет и 12 лет 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима соответственно.

По данным следствия, в 2022 году полицейские продали своей знакомой дозу запрещенного вещества за 23 тысячи рублей. После совершения преступления их задержали и уволили с занимаемых должностей.

Ранее сообщалось, что россиянин организовал подпольную нарколабораторию в садовом домике своей бабушки.