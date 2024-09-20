Джонсон сделал ряд заявлений о России и Украине

Джонсон: у России больше нет ближнего зарубежья

У России больше нет ближнего зарубежья, а Украину незамедлительно нужно принять в Североатлантический альянс (НАТО). Такие заявления сделал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своей статье для издания Spectator.

Бывший глава британского правительства заявил, что Украина «не будет торговать землей за мир», а потому прямо сейчас компромисса с президентом России Владимиром Путиным быть не может. Кроме того, политик призвал Запад «стать серьезным и реалистичным» в отношении конфликта, однако предложил отказаться от идеи «быть с Украиной столько, сколько потребуется».

«Приняв Украину в НАТО, мы отправим Кремлю решающее сообщение, которое действительно нужно услышать русским. Послание таково. Все. Все кончено. У вас больше нет империи. У вас больше нет “ближнего зарубежья” или “сферы влияния”. У вас нет права говорить украинцам, что делать, так же как у нас, британцев, нет права говорить нашим бывшим колониям, что делать», — подчеркнул Джонсон.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что мира на Украине не будет, пока она не станет членом Североатлантического альянса.