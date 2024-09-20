Опровергнуты прежние представления о мантии Земли

Nature Geoscience: мантия Земли оказалась однородной

Ученые Университета Британской Колумбии и Шведского музея естественной истории обнаружили, что лава из вулканических горячих точек, таких как Гавайи, Самоа и Исландия, вероятно, происходит из однородного резервуара в мантии Земли. Исследование было опубликовано в журнале Nature Geoscience.

Оказалось, что мантия Земли гораздо более однородна по химическому составу, чем считалось ранее, и что лавы приобретают свои уникальные химические особенности только по пути к поверхности. Это открытие опровергает прежние представления о том, что мантия состоит из отдельных химических резервуаров.

Мантия Земли представляет собой бурлящий слой расплавленного и полурасплавленного материала, составляющий около 84 процентов объема планеты, который находится между железным ядром и поверхностной корой. Когда магма, полученная из мантии, проникает в кору и извергается на поверхность, она называется лавой.

Исследование основывалось на анализе следовых элементов и изотопов лавы, извергающейся из вулканов, расположенных в океанических горячих точках. Ученые смогли выявить влияние различных процессов, воздействующих на магму на пути к поверхности, и установить, что все лавы горячих точек имеют одинаковый исходный состав.

Полученные данные показали, что различия в химическом составе лав возникают из-за взаимодействия магмы с породами во время ее подъема через земную кору. Исследователи также обнаружили новую связь между лавами горячих точек и континентальными базальтовыми лавами, содержащими алмазоносные кимберлиты. Несмотря на значительные различия, эти лавы имеют одного и того же магматического «предка».