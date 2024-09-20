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19:33, 20 сентября 2024Бывший СССР

Энергодар подвергся повторной атаке БПЛА ВСУ

На ЗАЭС сообщили о повторной атаке ВСУ на Энергодар

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Город-спутник Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Энергодар подвергся повторной атаке дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом представители ЗАЭС написали Telegram-канале.

«Ударом дрона ВСУ поврежден трансформатор на подстанции "Заря", находящейся в непосредственной близости от периметра ЗАЭС», — указано в публикации.

Отмечается, что эта подстанция участвует в питании объектов инфраструктуры станции и ее повреждения создают потенциальную угрозу безопасности АЭС. На данный момент на станции введена резервная схема питания инфраструктуры.

Ранее стало известно, что две высоковольтные линии электропередачи (ЛЭП) были повреждены в Энергодаре в результате обстрела артиллерии ВСУ. По словам мэра города Эдуарда Сеновоза, удары ВСУ по Энергодару приняли системный характер, они наносятся по инфраструктуре города.

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      Валентин Карант
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