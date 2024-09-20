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16:38, 20 сентября 2024Экономика

ФАС одобрила слияние Wildberries и Russ

ФАС одобрила передачу компаний Russ в «РВБ» в рамках объединения с Wildberries

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Wildberries и Russ в рамках слияния получили согласование от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) сделки по передаче компаний группы Russ в ООО «РВБ». Об этом со ссылкой на пресс-службу объединенной компании сообщает РИА Новости.

Отмечается, что речь идет о последнем регуляторном одобрении, требовавшемся в рамках слияния Wildberries и Russ.

О грядущем объединении маркетплейса и рекламного оператора стало известно еще в середине июня. Его целью слияния называли «совместное создание новейшей цифровой торговой платформы» геогрифия действий которого охватит территорию России, стран бывшего СНГ, а также глобального Юга с общим населением более 5,8 миллиарда человек.

Бизнес оператора наружной рекламы Russ аудиторы ранее оценили в 400-500 миллиардов рублей. В начале июля Wildberries и Russ учредили совместное предприятие — компанию РВБ, 65 процентами которой владеет ООО «Вайлдберриз», а 35 процентами — ООО «Стинн», основной владелец «Русс аутдор», писал ТАСС.

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      Дмитрий Воронин
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