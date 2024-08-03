Аудиторы оценили бизнес объединившейся с Wildberries компании Russ в полтриллиона рублей

РБК: аудитор оценил бизнес объединившегося с Wildberries Russ в 500 млрд рублей

Аудиторы оценили бизнес оператора наружной рекламы Russ в 400-500 миллиардов рублей. Об этом рассказал РБК представитель Russ.

Оценка была проведена аудиторской компанией Б1. При этом, уточнил собеседник издания, данная стоимость не включает долю компании в совместном предприятии с маркетплейсом Wildberries. Методология определения оценки «учитывала стоимость материальных и нематериальных активов бизнеса на текущий момент».

Про объединение Wildberries и рекламного оператора Russ Outdoor стало известно еще в середине июня. Целью слияния тогда называли «совместное создание новейшей цифровой торговой платформы». Отмечалось, что география проекта охватит не только Россию и СНГ, но и страны глобального Юга. Позднее RTVI юристы допустили, что многомиллиардный ущерб из-за пожара на складе в петербургских Шушарах мог подтолкнуть Татьяну Бакальчук к сделке.