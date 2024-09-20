Фигурант дела о похищении певца Авраама Руссо отказался признавать вину

Фигурант дела о похищении Руссо Шестопалов не признал вину на очной ставке

Фигурант дела о похищении певца Авраама Руссо — Владимир Шестопалов — отказался признавать вину. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника, Шестопалов во время очной ставки не признал вину и не раскаялся в содеянном, дело передадут в суд для рассмотрения по существу.

О задержании Шестопалова стало известно 4 сентября, он около шести лет находился в федеральном розыске. Мужчине вменяется часть 2 статьи 126 («Похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия») УК РФ.

В 2021 году суд Москвы признал виновными по делу двух мужчин — Эльяра Дамирова и Владимира Гусакова. Они получили пять и шесть лет лишения свободы, но были освобождены от наказания в связи с истечением срока давности.

Следствие и суд установили, что 31 января 2004 года Дамиров с сообщниками удерживал певца в ресторане. Заложника избивали и угрожали убить ножом. Руссо затем вывезли в подмосковный дом, и там он пробыл в плену до 1 февраля 2004 года. Похитители требовали от певца отменить все концерты, заключить контракт на условиях хозяина Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.