Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:06, 20 сентября 2024Ценности

Флоренс Пью оголила грудь в фотосессии для Vogue

Фото: @britishvogue

Британская актриса Флоренс Пью оголила грудь в фотосессии для модного журнала British Vogue. Соответствующая публикация появилась на сайте глянцевого издания.

На размещенном снимке 28-летняя звезда «Маленьких женщин» запечатлена на фоне пальм. Она позирует перед камерой в обтягивающей юбке и блузке, выполненных из прозрачной ткани. При этом видно, что из нижнего белья на знаменитости присутствуют только трусы с высокой посадкой.

Кроме того, за время съемки Пью примерила шелковый халат. Под него она надела бюстгальтер и трусы, изготовленные из атласной ткани. Артистка предстала у бассейна, положив одну руку на талию.

В марте сообщалось, что Флорес Пью появилась на вечеринке Vanity Fair, которая прошла в Беверли-Хиллс, в прозрачном платье.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Путин рассказал о причине преимущества ВС России в зоне СВО

      Причастный к взорвавшимся в Ливане пейджерам владелец фирмы исчез

      В Госдуме прокомментировали призыв Европарламента бить по России

      Флоренс Пью оголила грудь в фотосессии для Vogue

      В США раскрыли детали операции по подрыву пейджеров в Ливане

      В США потребовали от Байдена доказать обвинения против RT

      США выразили готовность ужесточить санкции против российской нефти

      Губернатор Кировской области прокомментировал сообщения о взрыве на электроподстанции

      Лавров предупредил о возможном военном ответе России на учения НАТО в Арктике

      Заговорщик против Лукашенко рассказал о приглашении в Киев

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше