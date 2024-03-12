Флоренс Пью показала на вечеринке голую грудь в прозрачном платье

Британская актриса Флоренс Пью посетила афтепати после церемонии награждения премии «Оскар» в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует портал Just Jared.

28-летняя знаменитость появилась на вечеринке Vanity Fair, которая проходила в Беверли-Хиллс, в прозрачном платье с аппликациями в виде цветов в зоне декольте и шлейфом на юбке. При этом на размещенных кадрах видно, что телезвезда показала публике голую грудь, отказавшись от бюстгальтера. В качестве обуви она выбрала туфли со стразами.

При этом на лицо Пью нанесли макияж в нюдовых оттенках, а волосы собрали в объемную прическу. Из аксессуаров на ней были — массивное колье с драгоценными камнями и серьги с кольцами.

Фильм «Оппенгеймер», в котором Флоренс Пью сыграла одну из ролей, номинировали на «Оскар» в 13 категориях, он одержал победу в семи. Картину признали лучшей за актерскую и операторскую работу, режиссуру, монтаж и музыку.

